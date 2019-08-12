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ДТП под Одессой унесло жизни четырех человек, фото — Нацполиция

ДТП под Одессой унесло жизни четырех человек: опубликованы фото и видео

12 авг 2019, 15:51
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Утром 12 августа на одном из отрезков трассы «Татарбунары — Вилково» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения четыре человека погибли, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

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По данным пресс-службы Национальной полиции Одесской области, в районе села Струмок столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen.

ДТП под Одессой унесло жизни четырех человек, фото — Нацполиция

По предварительным данным, авария произошла, когда водитель Fiat пошел на обгон. В один из моментов он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с Toyota. Третий участник ДТП, который двигался сзади (автомобиль Volkswagen), получил незначительные механические повреждения.

ДТП под Одессой унесло жизни четырех человек, фото — Нацполиция

Правоохранители установили личности погибших и пострадавших в результате аварии. В ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Fiat (2000, 2001 и 1990 гг. р, жители Измаила Одесской области), а также пассажир Toyota (1953 г.р., житель Киевщины).

Кроме этого, травмы в ДТП получили 49-летняя водитель Toyota из Киевской области и 19-летний пассажир Fiat из Измаила.

Напомним, что за последние пять дней в Украине случилось несколько больших аварий со смертельным исходом. На одесской трассе вблизи Глевахи легковушка Volkswagen влетела в маршрутку с пассажирами. А 9 августа «Ракурс» сообщал о другом тяжелом ДТП: вблизи Тетеровки на дороге Житомир-Черновцы лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и BMW.

Источник: Ракурс


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