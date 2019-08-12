ДТП під Одесою забрала життя чотирьох людей: опубліковані фото та відео

ДТП під Одесою забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n125462-dtp-pid-odesou-zabrala-jyttya-chotyroh-ludey-opublikovani-foto-ta-video.html

Ракурс

Уранці 12 серпня на одному з відрізків траси «Татарбунари — Вилкове» сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті зіткнення четверо людей загинули, ще двоє отримали травми і були госпіталізовані.

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За даними прес-служби Національної поліції Одеської області, в районі села Струмок зіткнулися Fiat, Toyota і Volkswagen.

За попередніми даними, аварія сталася, коли водій Fiat пішов на обгін. В один з моментів він не впорався з керуванням і опинився на зустрічній смузі, де лоб в лоб зіткнувся з Toyota. Третій учасник ДТП, який рухався позаду (автомобіль Volkswagen), отримав незначні механічні пошкодження.

Поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) КК України.

Правоохоронці встановили особи загиблих і постраждалих в результаті аварії. У ДТП загинули водій і двоє пасажирів автомобіля Fiat (2000, 2001 і 1990 р. н, жителі Ізмаїла Одеської області), а також пасажир Toyota (1953 р.н., житель Київщини).

Крім цього, травмувалися в ДТП 49-річна водій Toyota з Київщини 19-річний пасажир Fiat з Ізмаїла.

Нагадаємо, що за останні п’ять днів Україні сталися декілька подібних аварій зі смертельними наслідками. На одеській трасі поблизу Глевахи легковик Volkswagen влетів у маршрутку з пасажирами. А 9 серпня «Ракурс» повідомляв про іншу важку ДТП: поблизу Тетерівки на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та BMW.