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Ракурс
ДТП під Одесою забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

ДТП під Одесою забрала життя чотирьох людей: опубліковані фото та відео

12 сер 2019, 15:51
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Уранці 12 серпня на одному з відрізків траси «Татарбунари — Вилкове» сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті зіткнення четверо людей загинули, ще двоє отримали травми і були госпіталізовані.

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За даними прес-служби Національної поліції Одеської області, в районі села Струмок зіткнулися Fiat, Toyota і Volkswagen.

ДТП під Одесою забрала життя чотирьох людей, фото — Нацполіція

За попередніми даними, аварія сталася, коли водій Fiat пішов на обгін. В один з моментів він не впорався з керуванням і опинився на зустрічній смузі, де лоб в лоб зіткнувся з Toyota. Третій учасник ДТП, який рухався позаду (автомобіль Volkswagen), отримав незначні механічні пошкодження.

ДТП під Одесою забрала життя чотирьох людей

Поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) КК України.

Правоохоронці встановили особи загиблих і постраждалих в результаті аварії. У ДТП загинули водій і двоє пасажирів автомобіля Fiat (2000, 2001 і 1990 р. н, жителі Ізмаїла Одеської області), а також пасажир Toyota (1953 р.н., житель Київщини).

Крім цього, травмувалися в ДТП 49-річна водій Toyota з Київщини 19-річний пасажир Fiat з Ізмаїла.

Нагадаємо, що за останні п’ять днів Україні сталися декілька подібних аварій зі смертельними наслідками. На одеській трасі поблизу Глевахи легковик Volkswagen влетів у маршрутку з пасажирами. А 9 серпня «Ракурс» повідомляв про іншу важку ДТП: поблизу Тетерівки на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та BMW.

Джерело: Ракурс


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