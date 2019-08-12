Жителі Керчі залишилися без води через масштабну аварію. Фото: cekatop.ru

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В окупованому Криму виникли проблеми з водопостачанням Керчі. Внаслідок двох серйозних аварій на каналізаційній насосній та водоочисній станціях більша частина міста залишилася без води.

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Поломки сталися в ніч на 12 серпня, а з 13.00 окупаційна влада зупинила всі насосні станції міста, повідомляє «Керчь.FM».

Щонайменше до 8.00 вівторка, 13 серпня, вода подаватиметься з мінімальним тиском.

В окремі райони Керчі водовози здійснюватимуть підвезення води. Також питну воду обіцяють доставляти до багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, недавно в команді президента Володимира Зеленського пояснили свою позицію щодо подачі води й електроенергії до окупованого Криму, зазначивши, що Україна має продовжувати застосовувати механізми тиску на Росію, тому наразі не йдеться про поновлення постачань на півострів.