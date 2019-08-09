Пестициди, косметика й антидепресанти: що знайшли в Чорному морі екологи, фото — Соцпортал

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Пестициди, сонцезахисний крем, знеболювальні засоби та інші медикаменти виявила міжнародна група екологів за результатами досліджень.

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Вони відбувалися впродовж останніх двох років. Екологи заявляють, що концентрація цих речовин небезпечна і для людини, і для всього живого у морі, повідомляє «Крим.Реаліі» з посиланням на учасника проекту «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря» Олену Марушевську.

Вчені виявили у морі пестицид ДДТ, який давно заборонений, однак продовжує міститися у морській воді у великій концентрації.

Знайшли й чимало ліків — ібупрофен, антибіотики. Справа в тому, що ці засоби не піддаються очищенню в стічних водах і також потрапляють в Чорне море. Виявили й неймовірно високу концентрацію сонцезахисного крему у морі, — розповіла Марушевська.

Екологи були подивовані й іншою знахідкою — слідами розчинених в морській воді антидепресантів. Їх виявили поблизу країн, у яких люди найчастіше використовують такі засоби. За словами Марушевської, концентрація інших шкідливих речовин, наприклад, ртуті перевищує пороги токсичності.

Кримський еколог Маргарита Литвиненко попереджає, що забруднення Чорного моря біля берегів Криму вже вплинуло на вилов риби. Це змінило, наприклад, склад іхтіофауни.

У Севастополі почали виловлювати шпрот, хамсу і ставриду, а от цінні види риби ловлять набагато менше. Йдеться про осетрові, кефаль, лосось, камбалу. Така ситуація — наслідок забруднення моря, — вважає еколог.

Фахівці проекту, який фінансується Європейським Союзом та програмою розвитку ООН два роки спостерігали за водами біля берегів України, Грузії, Росії та у відкритому морі. Проект триватиме до 2020 року і має бюджет в 1,6 млн євро.

Нагадаємо, що у липні під час візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський розпорядився тимчасово скасувати огляди екологічною інспекцією суден, які прибувають у місцеві порти.