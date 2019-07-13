Ініціативи Зеленського: екологи просять захистити Чорне море від президента, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n124260-ekology-prosyat-zahystyty-chorne-more-vid-zelenskogo.html

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Екологічні активісти просять міністра екології Остапа Семерака відновити екологічні перевірки кораблів та чорноморських портів, які скасував президент України Володимир Зеленський. Відповідне звернення на своїй сторінці у Фейсбук опублікував керівник ГО «Єдина планета», відомий екоактивіст Павло Вишебаба.

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Вишебаба пояснив, що внаслідок рішення президента, яке він сьогодні оголосив під час візиту до Одеси, на два місяці припиняться будь-які перевірки човнів, суден і порту на дотримання екологічних норм.

Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно… Це той момент, якого всі боялись: коли некомпетентність президента і бажання легких рішень може мати серйозні негативні наслідки. Прохання терміново відреагувати Мінприроди та Державній екологічній інспекції і пояснити Зеленському, де закінчуються його повноваження і до яких наслідків може призвести повна анархія в портах, — повідомляється у зверненні.

Очільник Мінприроди Остап Семерак також висловив рішучий протест проти намагань уряду та президента скасувати екологічні перевірки у портах в рамках боротьби з корупцією. Він назвав заяву Зеленського тиском.

Недоброчесні «бізнесмени» не хочуть перевірок, бо знають, що користуються старими судами і не дотримуються санітарних вимог. Як результат — нафтові плями на пляжах Одеси і зелене море, — заявив Семерак.

Впродовж перших семи місяців 2018 року до українських портів зайшло близько 3 тис. суден, але тільки 200 з них інспекторам вдалося перевірити під час позапланових перевірок. У 37 випадках встановлено факти забруднення внутрішніх морських вод. Причому більшість перевірених суден належали іноземним компаніям.