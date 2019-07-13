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Ракурс
Війна на Донбасі: дрон навів артилерію ЗСУ на бойовиків, фото — shotam.info

Пряме влучання на Донбасі: дрон навів артилерію ЗСУ на бойовиків (ВІДЕО)

13 лип 2019, 18:07
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У мережі 13 липня з’явилося відео прямого влучання артилерії ЗСУ у групу бойовиків на Донбасі. Щонайменше трьох окупантів ліквідовано.

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Відео опублікували на сторінці виробника програмного забезпечення «Укроп — програмне забезпечення сучасного бою». Воно фіксує результати роботи вогневого засобу Операції об'єднаних сил із ліквідації бойовиків.

На відео відсутня топографічна інформація, а також не вказується, із якого вогневого засобу вівся вогонь. Артилерію навели за допомогою безпілотного літального апарату, який і виявив переміщення особового складу противника між своїми позиціями.

Після влучання щонайменше троє з чотирьох бойовиків перебувають у непритомному стані.

«Ракурс» повідомляв, що вчора вогнем у відповідь сили ООС знищили самохідну артилерійську установка «Гвоздика», яка обстрілювала Водяне, що неподалік Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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