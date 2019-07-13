Война на Донбассе: дрон навел артиллерию ВСУ на боевиков, фото — shotam.info

https://racurs.ua/n124259-pryamoe-popadanie-na-donbasse-dron-navel-artilleriu-vsu-na-boevikov-video.html

Ракурс

В сети 13 июля появилось видео прямого попадания артиллерии ВСУ в группу боевиков на Донбассе. Не менее трех оккупантов ликвидированы.

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Видео опубликовали на странице производителя программного обеспечения «Укроп — программное обеспечение современного боя». Оно фиксирует результаты работы огневого средства Операции объединенных сил.

На видео отсутствует топографическая информация, а также не указывается, из которого огневого средства велся огонь. Артиллерию навели с помощью беспилотного летательного аппарата, который и обнаружил перемещение личного состава противника между своими позициями.

После попадания по меньшей мере трое из четырех боевиков находятся в бессознательном состоянии.

«Ракурс» сообщал, что вчера силы ООС уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», которая обстреливала Водяное (пригород Мариуполя).