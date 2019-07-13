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Ракурс
Инициативы Зеленского: экологи просят защитить Черное море от президента, скриншот видео

Экологи просят защитить Черное море от Зеленского

13 июл 2019, 18:55
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Экологические активисты просят министра экологии Остапа Семерака возобновить экологические проверки кораблей и черноморских портов, которые отменил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее обращение на своей странице в Фейсбук опубликовал руководитель ОО «Единая планета», известный экоактивист Павел Вышебаба.

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Вышебаба объяснил, что в результате решения президента, о котором он сегодня объявил во время визита в Одессу, на два месяца прекратятся любые проверки лодок, судов и порта на соблюдение экологических норм.

Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно… Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и Государственную экологическую инспекцию и объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах, — сообщается в обращении.

Глава Минприроды Остап Семерак также выразил решительный протест против попыток правительства и президента отменить экологические проверки в портах в рамках борьбы с коррупцией. Он назвал заявление Зеленского давлением.

Недобросовестные «бизнесмены» не хотят проверок, зная, что пользуются старыми судами и не соблюдают санитарных требований. Как результат — нефтяные пятна на пляжах Одессы и зеленое море, — заявил Семерак.

В течение первых семи месяцев 2018 года в украинские порты зашло около 3 тыс. судов, но только 200 из них инспекторам удалось проверить во время внеплановых проверок. В 37 случаях установлены факты загрязнения внутренних морских вод. Причем большинство проверенных судов принадлежали иностранным компаниям.

Источник: Ракурс


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