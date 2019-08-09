Пестициды, косметика и антидепрессанты: что нашли в Черном море экологи, фото — Соцпортал

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Пестициды, солнцезащитный крем, обезболивающие средства и другие медикаменты обнаружила международная группа экологов по результатам исследований.

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Они проходили в течение последних двух лет. Экологи заявляют, что концентрация этих веществ опасна и для человека, и для всего живого в море, сообщает «Крим.Реалии» со ссылкой участника проекта «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» Елену Марушевскую.

Ученые обнаружили в море пестицид ДДТ, который давно запрещен, однако продолжает находиться в морской воде в большой концентрации.

Нашли немало лекарств — ибупрофен, антибиотики. Дело в том, что эти средства не поддаются очистке в сточных водах и также попадают в Черное море. Обнаружили и невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема в море, — рассказала Марушевская.

Экологи были удивлены и другой находкой — следами растворенных в морской воде антидепрессантов. Их обнаружили вблизи стран, в которых люди чаще всего используют такие средства. По словам Марушевской, концентрация других вредных веществ, например, ртути превышает пороги токсичности.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко предупреждает, что загрязнение Черного моря у берегов Крыма уже повлияло на вылов рыбы. Это изменило, например, состав ихтиофауны.

В Севастополе начали вылавливать шпрот, хамсу и ставриду, а вот ценные виды рыбы ловят гораздо меньше. Речь идет об осетровых, кефали, лососе, камбале. Такая ситуация — следствие загрязнения моря, — считает эколог.

Специалисты проекта, финансируемого Европейским Союзом и программой развития ООН два года наблюдали за водами у берегов Украины, Грузии, России и в открытом море. Проект продлится до 2020 года и имеет бюджет в 1,6 млн евро.

Напомним, что в июле во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский распорядился временно отменить проверки экологической инспекцией судов, прибывающих в местные порты.