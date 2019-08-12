Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жители Керчи остались без воды из-за масштабной аварии. Фото: cekatop.ru

Жители Керчи остались без воды из-за масштабной аварии (ВИДЕО)

12 авг 2019, 15:27
999

В оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением Керчи. Вследствие двух серьезных аварий на канализационной насосной и водоочистной станциях большая часть города осталась без воды.

Loading...

Поломки произошли в ночь на 12 августа, а с 13.00 оккупационными властями были остановлены все насосные станции города, сообщает «Керчь.FM».

По меньшей мере до 8.00 вторника, 13 августа, вода будет подаваться с минимальным давлением.

В отдельные районы Керчи водовозы будут осуществлять подвоз воды. Также питьевую воду обещают доставлять к многоквартирным домам.

Напомним, недавно в команде президента Владимира Зеленского объяснили свою позицию по подаче воды и электроэнергии в оккупированный Крым, отметив, что Украина должна продолжать применять механизмы давления на Россию, поэтому сейчас не идет речь о возобновлении поставок на полуостров.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

НАПК нашло у руководителя НБУ Смолия незадекларированное имущество на 18 млн грн

Сотрудники НАПК установили признаки декларирования недостоверных сведений в декларации главы НБУ Якова Смолия. Агентство нашло у руководителя НБУ незадекларированное имущество на 18 млн грн

Новости Украины
17:44

Марш защитников Украины в День Независимости: стали известны детали проведения

Более 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в Марше защитников Украины, который станет альтернативой шествию, анонсированному властями. Уже известны основные локации марша и время его начала

Новости Украины
16:37
Новости партнеров
Загрузка...