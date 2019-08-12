Жители Керчи остались без воды из-за масштабной аварии. Фото: cekatop.ru

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В оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением Керчи. Вследствие двух серьезных аварий на канализационной насосной и водоочистной станциях большая часть города осталась без воды.

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Поломки произошли в ночь на 12 августа, а с 13.00 оккупационными властями были остановлены все насосные станции города, сообщает «Керчь.FM».

По меньшей мере до 8.00 вторника, 13 августа, вода будет подаваться с минимальным давлением.

В отдельные районы Керчи водовозы будут осуществлять подвоз воды. Также питьевую воду обещают доставлять к многоквартирным домам.

Напомним, недавно в команде президента Владимира Зеленского объяснили свою позицию по подаче воды и электроэнергии в оккупированный Крым, отметив, что Украина должна продолжать применять механизмы давления на Россию, поэтому сейчас не идет речь о возобновлении поставок на полуостров.