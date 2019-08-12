Манафорт і Україна: екс-юриста Обами судять за зв’язки із піарником Януковича, фото — Kyiv Post

https://racurs.ua/ua/n125463-eks-urysta-obamy-sudyat-za-zv-yazky-iz-piarnykom-yanukovycha.html

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Колишнього юриста президента США Барака Обами судять за приховування фактів роботи на президента-втікача Віктора Януковича. Грег Крейг не розповів слідству про те, що був пов’язаний з піарником-консультантом Януковича Манафортом.

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Колишнього юриста Білого дому звинувачують у наданні неправдивих свідчень і приховуванні інформації під час розслідування, яке перетиналося зі справою спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року.

Крейг міг працювати на режим президента Януковича, повідомляє WCBE. Слідчі Мюллера викрили правопорушення юриста і передали матеріали в прокуратуру округу Колумбія.

Головний пункт звинувачення проти Крейга — порушення закону про реєстрацію іноземних агентів. Він став першим посадовцем, якого звинуватили за результатами розслідування спецпрокурора Мюллера.

Головним фігурантом співпраці режиму Януковича та американцями був Пол Манафорт — політичний консультант, який заробив на лобізмі президента України десятки мільйонів доларів.

Прокуратура стверджує, що Крейг приховував від слідства інформацію, хоч мав би надати її в департамент. Очікується, що розгляд у суді займе до 20 днів.

У квітні цього року американський Мін’юст оприлюднив доповідь спецпрокурора Мюллера. Розслідування його команди тривало приблизно два роки. Мюллер стверджує, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2016 року, але не знайшов доказів змови між штабом Трампа і владою РФ. Водночас у тексті доповіді певні рядки і цілі абзаци тексту були заретушовані.

Демократична партія США у Палаті представників провадить окреме розслідування у цій справі і вимагає у Мін’юсту надати невідредагований текст.