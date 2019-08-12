Погода в Україні на 13 серпня: спека не відступатиме, на заході очікують грози, град та шквали, фото — pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n125465-pogoda-v-ukrayini-na-13-serpnya-speka-ne-vidstupatyme-na-zahodi-ochikuut-grozy-grad-ta-shkvaly.html

Ракурс

Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, буде сонячною та спекотною. На заході синоптики прогнозують грози, град та шквали.

Loading...

У зв’язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13−14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15−20 м/с. У вівторок на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25−28 м/с.

Температура повітря вночі від 16° до 22° тепла. Удень стовпчики термометрів покажуть 28−32° вище нуля. Вітер північно-західний, 5−10 м/с, у східних областях — південний. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 13 серпня очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі у столиці 17−19° тепла, вдень 31−33° тепла.

У Львові у вівторок прогнозують короткочасні дощі вдень і вночі. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

В Одесі 13 серпня буде тепло, сонячно і сухо. Вночі температура повітря 20−22° тепла, а вдень 30−32° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря очікується 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 29−31° тепла.

У Харкові 13 серпня очікується суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

У Карпатах завтра Гідрометцентр прогнозує теплу, але дощову погоду. Повітря вночі прогріється до 16−18° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 серпня прогнозується спокійною. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.