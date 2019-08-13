Різанину в Сіднеї влаштував невідомий. Фото: Сонник Энигма

https://racurs.ua/ua/n125485-u-sidneyi-nevidomyy-vlashtuvav-rizanynu-na-vulyci-ie-zagybla.html

Ракурс

У Сіднеї невідомий із ножем 13 серпня нападав на перехожих.

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Він зумів вбити одну жінку та ще одну поранити. Напад стався в центральному діловому районі міста. Зловмисника австралійським поліцейським допомогли затримати свідки нападу. Про це сьогодні повідомляє «Громадське» із посиланням на видання 9news.

Правоохоронці виявили на вулиці Кларенс тіло загиблої внаслідок ножових поранень жінки. Ще одна жінка, яка дістала поранення, була доставлена в лікарню.

Один із свідків злочину розповів виданню The Sydney Morning Herald, що зловмисник мав балаклаву на голові. Він застрибнув на дах одного з легкових автомобілів, вигукував «Аллах Акбар». Свідки підтвердили виданню, що одна з перехожих загинула внаслідок вогнепальних поранень.

Нагадаємо, в травні в Єрусалимі терорист із ножем 31 травня напав на перехожих біля Дамаських воріт у Старому місті. Внаслідок збройного інциденту постраждали двоє цивільних. Зловмисник зумів поранити 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця.