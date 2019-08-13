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Синоптики оголосили штормове попередження. Фото: Ракурс

Гідрометцентр оголосив штормове попередження: в Україні очікуються зливи, град та шквали (КАРТА)

13 сер 2019, 11:03
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Штормове попередження в Україні 13 серпня оголосили синоптики.

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Погіршення погодних умов відбудеться внаслідок переміщення активного атмосферного фронту із Центральної Європи. Впродовж 13−14 серпня грози, град та шквали 15−20 м/с очікуються у західних, північних та Вінницькій областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Впродовж сьогоднішньої доби на заході країни пройдуть значні дощі. В окремих регіонах можливий шквальний вітер 25−28 м/с. У середу, 14 серпня, у західних областях відбуватиметься зниження денної температури до 20−25°.

Крім того, сьогодні у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Очікуються складні погодні умови. Карта: український Гідрометцентр

Синоптики попередили про пожежну небезпеку. Карта: український Гідрометцентр

Нагадаємо, 13 серпня погоду в Україні прогнозували сонячну та спекотну. На заході синоптики обіцяли грози, град та шквали.

Джерело: Ракурс


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