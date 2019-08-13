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Чорноморську телерадіокомпанію атакували хакери. Фото: Антикор

Чорноморську телерадіокомпанію атакували хакери — СБУ

13 сер 2019, 10:46
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Телерадіокомпанія «Чорноморська» за допомогою співробітників Служби безпеки України усунула наслідки кібератаки, здійсненої на сервер ТРК.

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Як стверджує СБУ, головною метою зловмисників було виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром. Також хакери заблокували доступ до резервного копіювання даних і запасних інструментів, повідомляють УНН із посиланням на прес-центр спецслужби.

Кібератаку було здійснено за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

СБУ вдалося локалізувати атаку й усунути її наслідки для сервера ТРК. Зараз роботу «Чорноморської» відновлено. Співробітники компанії розробляють надійнішу систему безпеки сервера.

Встановити особи зловмисників та їхнє місцезнаходження поки що не вдалося.

Як повідомлялося раніше, партія «Голос» під час передвиборчої кампанії також зазнала кібератаки.


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