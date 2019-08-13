Екс-президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв. Фото: 24.kg

https://racurs.ua/ua/n125481-aresht-atambaieva-genprokuratura-kyrgyzstanu-vysunula-novi-zvynuvachennya-eks-prezydentu.html

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Екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв готував в країні державний переворот.

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Він готувався до повалення влади, а під час спецоперації з його затримання використовував для захисту жінок і дітей, щоб використовувати інформацію про поранення мирних громадян як фактор для держперевороту. Про це 13 серпня заявив керівник Державного комітету національної безпеки Киргизії Орозбек Опумбаєв на прес-конференції в Бішкеку, повідомляє ТАСС.

Крім того, Генеральна прокуратура Киргизстану сьогодні висунула нові звинувачення проти Атамбаєва. Колишнього главу республіки звинувачують в організації заворушень, загрозу представникам влади, незаконному обігу зброї, перешкоджанню слідству, захопленні заручників, у вбивстві і замаху на вбивство.

Правоохоронці встановили, що експертиза показала, що Атамбаєв та його прихильники вели прицільний вогонь по спецпризначенцях, оскільки загиблому бійцю «Альфи» влучили прямо в серце. Крім цього поранення дістали ще п’ятеро спецназівців.

Як відомо, раніше Атамбаєва звинувачували тільки в корупції.

Нагадаємо, затримання Атамбаєва тривало з 7 серпня. До нього були залучені близько 2 тис. силовиків, які застосовували сльозогінний газ і штурмові гранати. А 8 серпня, після декількох спроб штурму, екс-президент здався поліції. Після цього його помістили до слідчого ізолятору Держкомітету нацбезпеки.

У ході обшуку будинку колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва знайшли 11 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси.