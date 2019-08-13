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НАБУ: Майже 40 суддів фігурують у переданих до суду справах про корупцію. Фото: Корупція Інфо

НАБУ: Майже 40 суддів фігурують у переданих до суду справах про корупцію

13 сер 2019, 10:28
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Національне антикорупційне бюро України передало до суду матеріали кримінальних проваджень, фігурантами яких є чинні судді.

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Йдеться про 38 суддів. Ще шістьом служителям Феміди оголошено підозру у скоєнні злочинів, поінформував прес-центр НАБУ в Facebook.

Із близько 200 переданих до суду справ майже кожна четверта стосується дій суддів. Станом на 30 червня 2019 року, НАБУ та САП направили до суду справи щодо 38 суддів і повідомили про підозру ще шістьом, — зазначили у відомстві.

Серед іншого ще рік тому до суду пішли чотири кримінальні провадження за фактом отримання хабарів суддями Окружного адмінсуду Києва, Госпсуду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київщини та Бабушкінського райсуду Дніпропетровська.

Але, як заявили у НАБУ, судових рішень у цих справах досі не ухвалено. Причиною цьому є зайнятість суддів в інших процесах, перебування у відпустках і на лікарняних, неявка усіх сторін справи і подача великої кількості клопотань.

При цьому у відомстві висловили сподівання на завершення розгляду цих справ після старту роботи Антикорупційного суду, очікуваного 5 вересня.

Нагадаємо, раніше керівники НАБУ Артем Ситник і САП Назар Холодницький заявили, що саме відсутність Антикорупційного суду та низки законопроектів на даний момент заважає їм працювати.

Джерело: Ракурс


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