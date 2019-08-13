Вода не на всіх пляжах Одеси відповідає нормам. Фото: planetofhotels.com

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Ракурс

В Одесі перевірили морську воду на міських пляжах.

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Фахівці, які провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одещини, заявили, що вода біля п’яти з дев’яти міських пляжів Одеси не відповідає нормативним вимогам. Про це повідомила прес-служба ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я».

Досліджено 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники та чотири проби на санітарно-хімічні показники в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та міста Одеси. Виявилося, що не відповідають гігієнічним вимогам з санітарно-мікробіологічних показників проби морської води, відібрані на пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану, «Аркадія» і «Відрада».

Про відхилення від норми на інших пляжах не повідомляється.

Нагадаємо, на популярних пляжах окупованого Севастополя виявили холеру. Кримська протичумна станція в процесі відбору проб води під час планового моніторингу цих пляжів виділила холерні вібріони. Зокрема, виділено штами V. Cholerae O1 та V. Cholerae non-O1/non-O139.