Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вода не на всіх пляжах Одеси відповідає нормам. Фото: planetofhotels.com

На понад половині популярних пляжів Одеси вода не відповідає нормам

13 сер 2019, 09:57
999

В Одесі перевірили морську воду на міських пляжах.

Loading...

Фахівці, які провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одещини, заявили, що вода біля п’яти з дев’яти міських пляжів Одеси не відповідає нормативним вимогам. Про це повідомила прес-служба ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я».

Досліджено 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники та чотири проби на санітарно-хімічні показники в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та міста Одеси. Виявилося, що не відповідають гігієнічним вимогам з санітарно-мікробіологічних показників проби морської води, відібрані на пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану, «Аркадія» і «Відрада».

Про відхилення від норми на інших пляжах не повідомляється.

Нагадаємо, на популярних пляжах окупованого Севастополя виявили холеру. Кримська протичумна станція в процесі відбору проб води під час планового моніторингу цих пляжів виділила холерні вібріони. Зокрема, виділено штами V. Cholerae O1 та V. Cholerae non-O1/non-O139.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Арешт Атамбаєва: Генпрокуратура Киргизстану висунула нові звинувачення екс-президенту

У вівторок, 13 серпня, Генеральна прокуратура Киргизстану звинуватила колишнього президента Алмазбека Атамбаєва у підготовці до державного перевороту й у замаху на вбивство

Новини України
10:31

Головні новини 12 серпня: допит Порошенка, Зеленський у Житомирі, проблеми із деклараціями голови НБУ

Головними новинами понеділка, 12 серпня, став допит п’ятого президента України Петра Порошенка в ДБР, поїздка президента Зеленського до Житомира і заява НАЗК щодо проблем із деклараціями голови НБУ Смолія

Новини України
23:17   12 сер
Новини партнерів
Загрузка...