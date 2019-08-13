Влаштував стрілянину в Дніпрі невідомий. Фото: Путь воина

https://racurs.ua/ua/n125479-u-dnipri-inozemec-vlashtuvav-strilyanynu-bilya-dytyachoyi-sportshkoly-foto.html

Ракурс

У Дніпрі іноземець почав стріляти в перехожих. Інцидент трапився 12 серпня, близько 18.00 на території дитячо-юнацької спортивної школи з веслування.

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Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до школи на Гребний косі, дістав револьвер та відкрив вогонь у бік людей, які стояли поруч. Зловмисник був агресивним. Один із перехожих закликав стрільця припинити вогонь, той вистрілив у нього, але не потрапив. Про це 13 серпня повідомляє «Інформатор».

Нападник здійснив три-чотири постріли та після цього спокійно пішов у парк, при цьому стріляючи в повітря. Поліція, яка прибула на місце події за викликом, помітила схожого за описом чоловіка, який купався у воді. Після поверхневого огляду, у нього в рюкзаку знайшли револьвер системи «Флобер» з відстріляними набоями.

Свідки впізнали нападника. Ним виявився 30-річний громадянин Ізраїлю, зловмисника доставили до відділку поліції.

Нагадаємо, 10 серпня під Києвом у селі Софіївська Борщагівка група зловмисників обстріляла з пневматичної зброї чоловіка. Постраждалий дістав сім поранень у груди. Згодом поліція в ході спецоперації затримала зловмисників.