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Ракурс
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Трамп про вибух під Архангельськом: США володіють подібними, але більш просунутими технологіями

13 сер 2019, 08:46
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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, прокоментував вибух на російському полігоні під Архангельськом.

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Глава Білого дому заявив, що інцидент міг статися внаслідок випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом Skyfall. Про це американський лідер написав на власній сторінці у Twitter.

Трамп наголосив, що у Вашингтоні дізналися багато подробиць, які стосувалися невдалого ракетного пуску в РФ.

Сполучені Штати багато чого дізналися після вибуху ракети в Росії. У нас є подібні, хоча і більш просунуті технології. Через вибух російської «Скайфол» громадяни хвилюються щодо чистоти повітря не тільки поруч із військовим об'єктом, але й і за його межами. Недобре! — написав Трамп.

Нагадаємо, що вибух і пожежа сталися 8 серпня на військовому об'єкті в Архангельській області Російської Федерації. Внаслідок інциденту п’ятеро осіб загинули, троє дістали травми. Згодом у державній корпорації «Росатом» підтвердили трагедію на полігоні.

Після інциденту американські експерти в галузі ядерної енергетики заявили, що вибух та викид радіації в Архангельській області міг відбутися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою «Буревестник».

Джерело: Ракурс


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