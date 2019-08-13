Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Трамп о взрыве под Архангельском: США обладают подобными, но более продвинутыми технологиями

13 авг 2019, 08:46
999

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, прокомментировал взрыв на российском полигоне под Архангельском.

Loading...

Глава Белого дома заявил, что инцидент мог произойти в результате испытания новой крылатой ракеты с ядерным зарядом Skyfall. Об этом американский лидер написал на собственной странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне узнали много подробностей, которые касались неудачного ракетного пуска в РФ.

Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Из-за взрыва российского «Скайфол» граждане переживать насчет чистоты воздуха не только рядом с военным объектом, но и за его пределами. Нехорошо! — написал Трамп.

Напомним, что взрыв и пожар произошли 8 августа на военном объекте в Архангельской области Российской Федерации. В результате инцидента пять человек погибли, три получили травмы. Впоследствии в государственной корпорации «Росатом» подтвердили трагедию на полигоне.

После инцидента американские эксперты в области ядерной энергетики заявили, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области мог произойти во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трамп о взрыве под Архангельском: США обладают подобными, но более продвинутыми технологиями

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрыв на военном полигоне под российским Архангельском. Американцы считают, что РФ испытывала крылатую ракету

Новости мира
08:46

Контрабанда янтаря: Зеленский требует почистить ряды силовиков Волыни и Ровно

Глава украинского государства требует от глав Национальной полиции и Службы безопасности Украины уволить руководителей этих ведомств в ряде районов двух северных областей

Правовые новости
14:49   12 авг
Новости партнеров
Загрузка...