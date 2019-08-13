Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

https://racurs.ua/n125478-tramp-o-vzryve-pod-arhangelskom-ssha-obladaut-podobnymi-no-bolee-prodvinutymi-tehnologiyami.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, прокомментировал взрыв на российском полигоне под Архангельском.

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Глава Белого дома заявил, что инцидент мог произойти в результате испытания новой крылатой ракеты с ядерным зарядом Skyfall. Об этом американский лидер написал на собственной странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне узнали много подробностей, которые касались неудачного ракетного пуска в РФ.

Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Из-за взрыва российского «Скайфол» граждане переживать насчет чистоты воздуха не только рядом с военным объектом, но и за его пределами. Нехорошо! — написал Трамп.

Напомним, что взрыв и пожар произошли 8 августа на военном объекте в Архангельской области Российской Федерации. В результате инцидента пять человек погибли, три получили травмы. Впоследствии в государственной корпорации «Росатом» подтвердили трагедию на полигоне.

После инцидента американские эксперты в области ядерной энергетики заявили, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области мог произойти во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».