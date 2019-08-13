Зорепад Персеїди: MR Humble у Twitter

https://racurs.ua/ua/n125477-zorepad-perseyidy-z-yavylysya-yaskravi-znimky-astronomichnogo-yavyscha-foto-video.html

Ракурс

Зорепад Персеїди у ніч проти 13 серпня мали змогу спостерігати мешканці планети.

Loading...

Минулої ночі явище сягнуло свого піку. Далі інтенсивність зорепаду піде на спад, але він при цьому не завершиться. Трансляції метеорного дощу проводили з різних куточків планети.

Як відомо, зорепад Персеїди можна побачити щоліта. Планета Земля проходить через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Так званий зоряний дощ утворюється внаслідок того, що найдрібніші з цих частинок згоряють в атмосфері. Чисельність метеорів у пік зорепаду Персеїди може досягати від 80 до 120 за годину.

Нагадаємо, вчені NASA відкрили зірку, яка летить зі швидкістю 4 млн км на годину. Незвичайний космічний об'єкт було виявлено за допомогою телескопу «Гара-обсерваторія Фермі».