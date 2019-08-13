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Ракурс
Зорепад Персеїди: MR Humble у Twitter

Зорепад Персеїди: з’явилися яскраві знімки астрономічного явища (ФОТО, ВІДЕО)

13 сер 2019, 08:15
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Зорепад Персеїди у ніч проти 13 серпня мали змогу спостерігати мешканці планети.

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Минулої ночі явище сягнуло свого піку. Далі інтенсивність зорепаду піде на спад, але він при цьому не завершиться. Трансляції метеорного дощу проводили з різних куточків планети.

Як відомо, зорепад Персеїди можна побачити щоліта. Планета Земля проходить через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Так званий зоряний дощ утворюється внаслідок того, що найдрібніші з цих частинок згоряють в атмосфері. Чисельність метеорів у пік зорепаду Персеїди може досягати від 80 до 120 за годину.

Зорепад Персеїди: MR Humble, Kouji Ohnishi, NoxInfluencer у Twitter

Зорепад Персеїди: MR Humble, Kouji Ohnishi, NoxInfluencer у Twitter

Зорепад Персеїди: MR Humble, Kouji Ohnishi, NoxInfluencer у Twitter

Зорепад Персеїди: MR Humble, Kouji Ohnishi, NoxInfluencer у Twitter

Нагадаємо, вчені NASA відкрили зірку, яка летить зі швидкістю 4 млн км на годину. Незвичайний космічний об'єкт було виявлено за допомогою телескопу «Гара-обсерваторія Фермі».

Джерело: Ракурс


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