Звездопад Персеиды: MR Humble в Twitter

https://racurs.ua/n125477-zvezdopad-perseidy-poyavilis-yarkie-snimki-astronomicheskogo-yavleniya-foto-video.html

Ракурс

Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа могли наблюдать жители планеты.

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Прошлой ночью явление достигло своего пика. Далее интенсивность звездопада пойдет на спад, но он при этом не завершится. Трансляции метеорного дождя проводили с разных уголков планеты.

Как известно, звездопад Персеиды можно увидеть каждое лето. Планета Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Так называемый звездный дождь образуется в результате того, что мельчайшие из этих частиц сгорают в атмосфере. Численность метеоров в пик звездопада Персеиды может достигать от 80 до 120 за час.

Напомним, ученые NASA открыли звезду, которая летит со скоростью 4 млн км в час. Необычный космический объект был обнаружен с помощью телескопа «Гара-обсерватория Ферми».