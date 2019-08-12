Звездопад Персеиды: как лучше наблюдать за потоком метеоров, фото — сообщество "Вселенная" в Фейсбук

https://racurs.ua/n125474-zvezdopad-perseidy-kak-luchshe-nabludat-za-potokom-meteorov-translyaciya.html

Ракурс

На ночь с 12 на 13 августа приходится пик звездопада Персеиды. В этом году звездопад станет самым ярким за последние 100 лет. Поскольку наблюдению за потоком будет мешать практически полная Луна, для лучших условий стоит дождаться трех часов ночи.

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Метеоритный поток Персеиды наблюдается ежегодно в конце лета. Это происходит тогда, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы сгорают в атмосфере и оставляют неповторимый эффект. Свое название звездопад получил благодаря тому, что яркие частицы появляются в районе созвездия Персея, сообщает сообщество «Вселенная» в Фейсбук.

Этот поток метеоров является самым ярким звездопадом 2019 года. Астрономы ожидают в его максимуме по 110 падающих звезд в час. Первые метеоры этого потока появились 17 июля, последние вспыхнут 24 августа. В ночь с 12 на 13 августа плотность потока будет максимальной.

Астрономы рекомендуют любоваться звездопадом за городом — там, где небо темнее. Телескоп или бинокль не понадобятся — метеоры хорошо видны невооруженным глазом. Следить за Персеидами обычно можно с 23.00 по местному времени, обратив взгляд на северо-восток. После полуночи интенсивность потока нарастает, особенно интенсивным он становится примерно в 04.30 утра.

Одновременно с Персеидами мимо Земли могут пролетать Каприкорниды. Персеиды, как правило, белые. Каприкорниды — желтые и оранжевые.

Метеоры, летящие к нам со скоростью 210 тыс. км / ч, начинают загораться на высоте 70 км над Землей. Крупнейшие из них будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. В начале ночи эпицентр частиц появится на северо-востоке, а к утру постепенно переместится к горизонту и метеоры будет видно по всему небу.

Прямую видеотрансляцию звездопада Персеиды можно будет увидеть с 02.30 13 августа при этой ссылке:

Ранее «Ракурс» сообщал, что ученые NASA открыли звезду, которая летит со скоростью 4 млн км в час. Необычный космический объект был обнаружен с помощью телескопа «Гара-обсерватория Ферми».