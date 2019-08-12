Зорепад Персеїди: як найкраще спостерігати за потоком метеорів, фото — спільнота "Всесвіт" у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n125474-zorepad-perseyidy-yak-naykrasche-sposterigaty-za-potokom-meteoriv-translyaciya.html

Ракурс

На ніч з 12 на 13 серпня припадає пік зорепаду Персеїди. Цього року зорепад стане найяскравішим за останні 100 років. Оскільки спостереженню за потоком заважатиме практично повний Місяць, для кращих умов варто дочекатися третьої години ночі.

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Метеоритний потік Персеїди спостерігається щороку в кінці літа. Це відбувається тоді, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки згорають в атмосфері і залишають неповторний ефект. Свою назву зорепад отримав завдяки тому, що яскраві частинки з’являються в районі сузір’я Персея, повідомляє спільнота «Всесвіт» у Фейсбук.

Цей потік метеорів є найяскравішим зорепадом 2019 року. Астрономи очікують у його максимумі по 110 падаючих зірок на годину. Перші метеори цього потоку з’явилися 17 липня, останні спалахнуть 24 серпня. У ніч з 12 на 13 серпня щільність потоку буде максимальною.

Астрономи рекомендують милуватися зорепадом за містом — там, де небо темніше. Телескоп або бінокль не знадобляться — метеори добре видно неозброєним оком. Стежити за Персеїдами зазвичай можна з 23.00 за місцевим часом, звернувши погляд на північний схід. Після опівночі інтенсивність потоку наростає, особливо інтенсивним він стає приблизно о 04.30 ранку.

Одночасно з Персеїдами повз Землю можуть пролітати Капрікорніди. Персеїди, як правило, білі. Капрікорніди — жовті та помаранчеві.

Метеори, що летять до нас зі швидкістю 210 тис. км/год, починають загорятися на висоті 70 км над Землею. Найбільші з них падатимуть кілька секунд, залишаючи в небі яскраві цівки. На початку ночі епіцентр частинок з’явиться на північному сході, а до ранку поступово переміститься до горизонту і метеори буде видно по всьому небу.

Пряму відеотрансляцію зорепаду Персеїди можна буде побачити із 02.30 13 серпня за цим лінком:

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчені NASA відкрили зірку, яка летить зі швидкістю 4 млн км на годину. Незвичайний космічний об'єкт було виявлено за допомогою телескопу «Гара-обсерваторія Фермі».