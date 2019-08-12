Новости футбола: матч ФК Мариуполь в Лиге Европы перенесли из-за разрушения крыши стадиона, фото — yahoo.com

https://racurs.ua/n125473-match-mariupolya-v-lige-evropy-perenesli-v-drugoy-gorod-iz-za-obrusheniya-kryshi-stadiona-foto.html

Ракурс

Матч квалификационного раунда Лиги Европы между голландским АЗ и украинским «Мариуполем» перенесли из Алкмаара в Гаагу. На домашней арене соперника украинцев накануне обрушилась часть крыши.

Loading...

Инцидент произошел в субботу утром, 10 августа, за день до домашнего матча «АЗ» с нидерландским «Гронингеном». Поэтому ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы между голландским АЗ и украинским «Мариуполем» перенесли из Алкмаара в Гаагу.

О переносе матча сегодня информировал Твиттер голландского футбольного клуба.

Инцидент на стадионе AFAS случился после того, как в этой части Европы несколько дней подряд хозяйничал штормовой ветер. Из-за шквальных порывов ветра перекрытие крыши стадиона не выдержало и упало прямо на трибуны. К счастью, в этот момент на арене никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Арену построили 12 лет назад. Сейчас власти Алкмаара обследует стадион, чтобы выяснить все причины технологической катастрофы. Сам стадион остается закрытым для посетителей, а на трибунах остается гора строительного мусора с остатками солнечных панелей, которые были установлены на крыше.

Первый матч между АЗ и «Мариуполем» закончился нулевой ничьей. Команда, которая пройдет в Лиге Европы дальше, определится в этой паре в четверг, 15 августа.

«Ракурс» сообщал, что два ведущих миланских футбольных клуба — «Интер» и «Милан» — договорились о строительстве новой арены в городе. Ожидается, что новый стадион будет построен к сезону 2022/2023 годов. Для этого придется снести легендарный стадион «Сан-Сиро».