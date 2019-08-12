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Новости футбола: матч ФК Мариуполь в Лиге Европы перенесли из-за разрушения крыши стадиона, фото — yahoo.com

Матч «Мариуполя» в Лиге Европы перенесли в другой город из-за обрушения крыши стадиона (ФОТО)

12 авг 2019, 21:37
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Матч квалификационного раунда Лиги Европы между голландским АЗ и украинским «Мариуполем» перенесли из Алкмаара в Гаагу. На домашней арене соперника украинцев накануне обрушилась часть крыши.

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Инцидент произошел в субботу утром, 10 августа, за день до домашнего матча «АЗ» с нидерландским «Гронингеном». Поэтому ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы между голландским АЗ и украинским «Мариуполем» перенесли из Алкмаара в Гаагу.

Новости футбола: матч ФК Мариуполь в Лиге Европы перенесли из-за разрушения крыши стадиона, фото — yahoo.com

О переносе матча сегодня информировал Твиттер голландского футбольного клуба.

Инцидент на стадионе AFAS случился после того, как в этой части Европы несколько дней подряд хозяйничал штормовой ветер. Из-за шквальных порывов ветра перекрытие крыши стадиона не выдержало и упало прямо на трибуны. К счастью, в этот момент на арене никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Новости футбола: матч ФК Мариуполь в Лиге Европы перенесли из-за разрушения крыши стадиона, фото — yahoo.com

Арену построили 12 лет назад. Сейчас власти Алкмаара обследует стадион, чтобы выяснить все причины технологической катастрофы. Сам стадион остается закрытым для посетителей, а на трибунах остается гора строительного мусора с остатками солнечных панелей, которые были установлены на крыше.

Первый матч между АЗ и «Мариуполем» закончился нулевой ничьей. Команда, которая пройдет в Лиге Европы дальше, определится в этой паре в четверг, 15 августа.

«Ракурс» сообщал, что два ведущих миланских футбольных клуба — «Интер» и «Милан» — договорились о строительстве новой арены в городе. Ожидается, что новый стадион будет построен к сезону 2022/2023 годов. Для этого придется снести легендарный стадион «Сан-Сиро».

Источник: Ракурс


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