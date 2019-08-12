Новости Крыма: оккупанты будут просить Украину пустить на полуостров воду из "российского Днепра", фото — DW

https://racurs.ua/n125472-okkupanty-budut-prosit-ukrainu-pustit-v-krym-vodu-iz-rossiyskogo-dnepra.html

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Так называемая власть оккупированного Крыма намерена обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра, поскольку река «берет свой исток в России».

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Об оригинальном подходе к решению проблемы дефицита пресной воды на аннексированный полуостров заявил 12 августа так называемый заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов, сообщает ТАСС.

Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, возможно, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ, — заявил Мурадов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму.

Инициировать переговорный процесс, по его словам, необходимо для того, чтобы решить много вопросов в северной части Крыма.

Аннексированный Россией Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Они обеспечивали до 90% потребностей АРК в воде — как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. В сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск. Здесь наблюдается засоление подземных вод.

В июле постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что позиция отногсительно непоставки воды по Северо-Крымскому каналу в аннексированный Крым является правильной. Он отметил, что Украина должна продолжать применять механизмы давления на оккупанта, для которого поставки воды на территорию Крыма являются важными, поскольку влияют на хозяйственную деятельность. По мнению Кориневича, в ближайшее время произойдут определенные изменения в этом подходе, но о подаче воды на оккупированный полуостров речь не идет.