Концерт Повалий в Киеве: гендиректор дворца «Украина» назвал мероприятие фейком, фото — скриншот видео канала "Россия24"

https://racurs.ua/n125471-eto-provokaciya-gendirektor-dvorca-ukraina-o-koncerte-povaliy-v-kieve.html

Ракурс

Руководство дворца «Украина» отрицает проведение концерта певицы Таисии Повалий в декабре этого года. Директор учреждения Роман Недзельский назвал рекламу и реализацию билетов на концерт заранее спланированной провокацией.

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Ее цель — дискредитировать дворец. Никаких соглашений о проведении концерта Повалий 10 декабря, как об этом говорится в рекламе мероприятия, мы не подписывали, — рассказал Недзельский «Укринформу».

Он также опроверг связь государственного дворца «Украина» с визуальной рекламы и реализацией билетов в интернете. Недзельский отверг обвинения в адрес учреждения, которое возглавляет, и заявил, что менеджерам Повалий стоило бы объяснить обществу поведение Повалий в период Майдана, а уже после этого заявлять о концерте в Киеве.

С таким же успехом можно увидеть рекламу Мадонны или Леди Гаги. Думаю, что это только начало чьей-то игры, в которую втянули коллектив дворца «Украина», спрятавшись за афишей Повалий, — сообщил Недзельский.

В конце июля в соцсетях народной артистки Украины Повалий начали анонсировать ее сольный юбилейный концерт «Сегодня и навсегда». Он якобы должен состояться 10 декабря в Национальном дворце искусств «Украина».

Но в пресс-службе дворца заявляли, что не получали афиш или информации о запланированном концерте Повалий. В то же время на сайте Karabas.com в августе продолжается продажа билетов на мероприятие. Послушать Повалий можно за 390−2990 грн.

Повалий была нардепом Рады VII созыва от Партии регионов. С 2014 года она живет в Москве, активно гастролирует в РФ. Певица выступала в Кремле, приветствовала жителей Крыма на праздновании дня России в оккупированной Ялте.