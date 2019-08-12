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Концерт Повалій у Києві: гендиректор палацу «Україна» назвав захід фейком, фото — скріншот відео каналу "Россия24"

«Це — провокація»: гендиректор палацу «Україна» про концерт Повалій у Києві

12 сер 2019, 20:24
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Керівництво палацу «Україна» заперечує проведення концерту співачки Таїсії Повалій у грудні цього року. Директор закладу Роман Недзельський назвав рекламу та реалізацію квитків на концерт заздалегідь спланованою провокацією.

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Вона має на меті дискредитувати палац. Жодних угод про проведення концерту Повалій 10 грудня, як про це мовиться в рекламі заходу, ми не підписували, — розповів Недзельський «Укрінформу».

Він також заперечив зв’язок із державним палацом «Україна» візуальної реклами та реалізації квитків в інтернеті. Недзельський відкинув звинувачення на адресу установи, яку очолює, й заявив, що менеджерам Повалій варто було б пояснити суспільству поведінку Повалій в період Майдану, а вже після цього заявляти про концерт у Києві.

З таким самим успіхом можна побачити рекламу Мадонни чи Леді Гаги. Гадаю, що це тільки початок чиєїсь гри, в яку втягнули колектив палацу «Україна», заховавшись за афішею Повалій, — повідомив Недзельський.

Наприкінці липня в соцмережах народної артистки України Повалій почали анонсувати її сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди». Він мав відбутися 10 грудня у Національному палаці мистецтв «Україна».

Але у прес-службі палацу заявляли, що не отримували афіш чи інформації про запланований концерт Повалій. Водночас на сайті Karabas. comу серпні триває продаж квитків на захід. Послухати Повалій можна за 390−2990 грн.

Повалій була нардепом Ради VII скликання від Партії регіонів. З 2014 року вона мешкає у Москві, активно гастролює в РФ. Співачка виступала у Кремлі, вітала мешканців Криму на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті.


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