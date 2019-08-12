Зміна клімату: антарктичний холод приніс рекордні сніги в Австралію, фото — Пікабу

https://racurs.ua/ua/n125470-shokovani-kenguru-antarktychnyy-holod-prynis-rekordni-snigy-v-avstraliu-video.html

Ракурс

Антарктичний холодний фронт приніс рекордний сніг на південний схід Австралії. Цей регіон країни потерпає від сильного похолодання. У деяких гірських районах вперше за багато десятиліть випав сніг.

Loading...

Експерти Бюро метеорології Австралії повідомили, що незвичайна погода була викликана «антарктичним вихором», який утворився біля південного узбережжя острівного штату Австралії Тасманія.

Найбільша хвиля похолодання охопила австралійські штати Новий Південний Уельс і Вікторія, повідомляє телекомпанія ABC. Наприклад, знамениті хребти Блакитних гір у штаті Новий Південний Уельс, які розташовані за 50 км на захід від Сіднея, вкрилися снігом. Місцеві жителі і представники місцевої фауни були шоковані зимовими опадами.

У регіоні Нового Південного Уельсу Ріверина (міста Кутамундра і Тумут) сніг випав вперше з 1985 і 2000 років відповідно.

Вихор також викликав сильні і руйнівні вітри з поривами понад 100 км/год, які вирували в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія. Тут в результаті падіння дерева на автомобіль загинула жінка.

Рятувальники отримали сотні звернень з проханнями про допомогу в зв’язку з пошкодженнями дахів будинків і повенями.

Тим часом Європа потерпає від аномально високих температур. В Італії сьогодні вдруге за два тижні запровадили найвищий рівень метеонебезпеки через аномальну спеку.