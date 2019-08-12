Протести в Гонконзі: авіасполучення з містом припинилося, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n125469-vnaslidok-protestiv-aviaspoluchennya-z-gonkongom-prypynylosya-foto.html

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Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.

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Адміністрація аеропорту повідомила про повне скасування рейсів. Проте пасажирським літакам, які перебувають у дорозі та виконують рейс до Гонконгу, все ж дозволяють приземлитися, повідомляє BBC.

Протести, які вирують у мегаполісі, серйозно порушили діяльність об'єкта. До будівлі міжнародного аеропорту прийшли кілька тисяч протестувальників. Вони заблокували один із терміналів аеропорту. Там запровадили жорсткі обмеження: входити у термінали можуть тільки пасажири з діючими квитками на авіарейси.

Тим часом, як відзначає видання, китайська влада засудила недільні демонстрації і назвали те, що відбувалося в минулі вихідні «першими ознаками тероризму». Так вони назвали, зокрема, коктейлі Молотова, які використовували учасники протесту, і їх спробу заблокувати аеропорт.

Масові протести в Гонконзі тривають кілька місяців. Приводом для них став законопроект про видачу в Китай підозрюваних у злочинах. Раніше подібного закону не було, оскільки Гонконг вважається спеціальним районом КНР з особливим автономним статусом.

Силовики використовували сльозогінний газ, щоб придушити протести. Влада використовує не тільки поліцію, але й своєрідних тітушок — пропекінські угруповання, які атакують протестувальників на очах у силовиків, які у конфлікт не втручаються.

Агентство Bloomberg побоюється, що масові протести в Гонконзі приведуть до різкого падіння економіки. Зокрема, через протести вже втрат зазнають ресторани, транспорт і великі торгові мережі. На економіку, за словами аналітиків, вплине «негативний і депресивний фон». Кілька десятків країн попередили своїх громадян про небезпеку відвідин Гонконгу.

Телеканал CNBC припускає три можливих варіанти розвитку ситуації: протестувальники доб’ються свого й офіційний Пекін відмовиться від втручання у внутрішні справи Гонконгу; китайська влада перечекає хвилю протестів й упіймає найбільш активних опозиціонерів. Третій варіант: Пекін спрямує туди військових і придушить протест силою.