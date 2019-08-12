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Протесты в Гонконге: авиасообщение с городом прекратилось, фото —- BBC

Вследствие протестов авиасообщение с Гонконгом прекратилось (ФОТО)

12 авг 2019, 18:59
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Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акций протеста, которые продолжаются уже четвертый день в главном терминале аэропорта. Из-за этого тысячи пассажиров не могут выбраться из страны.

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Администрация аэропорта сообщила о полной отмене рейсов. Однако пассажирским самолетам, которые находятся в пути и выполняют рейс в Гонконг, все же позволяют приземлиться, сообщает BBC.

Протесты в Гонконге: авиасообщение с городом прекратилось, фото — Reuters

Протесты, которые бушуют в мегаполисе, серьезно нарушили деятельность объекта. К зданию международного аэропорта пришли несколько тысяч протестующих. Они заблокировали один из терминалов аэропорта. Там ввели жесткие ограничения: входить в терминалы могут только пассажиры с действующими билетами на авиарейсы.

Протесты в Гонконге: авиасообщение с городом прекратилось, фото — BBC

Между тем, как отмечает издание, китайские власти назвали то, что происходило в минувшие выходные «первыми признаками терроризма». Причиной стало использование «коктейлей Молотова» и попытка заблокировать аэропорт.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Поводом для них стал законопроект о выдаче в Китай подозреваемых в преступлениях. Ранее подобного закона не было, поскольку Гонконг считается специальным районом КНР с особым автономным статусом.

Протесты в Гонконге: авиасообщение с городом прекратилось, фото — BBC

Силовики использовали слезоточивый газ, чтобы подавить протесты. Власть использует не только полицию, но и своеобразных титушек — пропекинские группировки, которые атакуют протестующих на глазах у силовиков.

Агентство Bloomberg опасается, что массовые протесты в Гонконге приведут к резкому падению экономики. В частности, из-за протестов потери несут рестораны, транспорт и крупные торговые сети. На экономику, по словам аналитиков, повлияет и «негативный и депрессивный фон». Несколько десятков стран предупредили своих граждан об опасности посещения Гонконга.

Телеканал CNBC предполагает три возможных варианта развития ситуации: протестующие добьются своего и официальный Пекин откажется от вмешательства во внутренние дела Гонконга; китайская власть переждет волну протестов и поймает наиболее активных оппозиционеров. Третий вариант: Пекин направит туда военных и подавит протест силой.


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