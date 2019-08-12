Жара в Европе: в Италии ввели наивысший уровень метеоопасности, фото — AFP

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Министерство здравоохранения Италии ввело «красный» уровень погодной угрозы в 11 из 27 крупнейших городов страны.

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Согласно ежедневного бюллетеня Минздрава, который 12 августа опубликовал сайт ведомства, самая опасная ситуация, в частности, в таких административных центрах, как Рим, Флоренция, Болонья, Триест и Перуджа. Столбик термометра в конце прошлой недели в этих регионах приблизился к 40-градусной отметке.

Пока наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в северных и особенно в центральных районах страны. Но уже во вторник аномальная жара дойдет и до юга, в частности, высокий уровень метеопасности зафиксируют в сицилийском Палермо.

В конце июля итальянские медики уже вводили чрезвычайное положение из-за аномальной жары в 13 из 27 крупнейших городов страны. Согласно классификации Минздрава Италии, «красный» уровень фиксирует чрезвычайную погодную ситуацию, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и здоровых и активных людей. Речь идет о высокой влажности и высокой температуре.

Июль этого года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Европейская служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus.

Температура во втором летнем месяце на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показателей июля 2016 года. Тогда был установлен рекорд жары мирового масштаба. В прошлом месяце в Западной Европе зафиксировали аномальные температуры окружающего воздуха. Кроме того, из-за жары ученые отметили появление огромных озер в Гренландии.