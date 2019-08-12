Спека в Європі: в Італії запровадили найвищий рівень метеонебезпеки, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n125468-v-italiyi-zaprovadyly-nayvyschyy-riven-meteonebezpeky-cherez-anomalnu-speku.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я Італії запровадило «червоний» рівень погодної загрози в 11 з 27 найбільших міст країни.

Loading...

Згідно щоденного бюлетеня МОЗ, який 12 серпня опублікував сайт відомства, йдеться, зокрема, про такі адміністративні центри, як Рим, Флоренцію, Болонью, Трієст і Перуджу. Стовпчик термометра наприкінці минулого тижня у цих регіонах наблизився до 40-градусної позначки.

Поки найбільш високі температури повітря відзначаються в північних і особливо в центральних районах країни. Але вже у вівторок аномальна спека дійде і до півдня, зокрема, найвищий рівень метеонебезпеки зафіксують в сицилійському Палермо.

Наприкінці липня італійські медики вже запроваджували надзвичайний стан через аномальну спеку у 13 з 27 найбільших міст країни. Відповідно до класифікації МОЗ Італії, «червоний» рівень метеонебезпеки означає надзвичайну погодну ситуацію, за якої виникає реальна загроза для здоров’я не тільки осіб, що входять до групи ризику, а й здорових та активних людей. Йдеться про високу вологість і сильну задуху.

Липень цього року взагалі став найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень. Про це повідомила Європейська служба зі спостереження за зміною клімату в рамках програми Copernicus.

Температура у другому літньому місяці на 0,04 градуси за Цельсієм перевищила середній показник липня 2016 року. Тоді було встановлено рекорд спеки світового масштабу.

У минулому місяці в Західній Європі зафіксували аномальні температури навколишнього повітря. Крім того, через спекотну погоду вчені відзначили появу величезних озер в Гренландії.