Боротьба з корупцією: НАЗК знайшло в керівника НБУ Смолія незадеклароване майно на 18 млн гривень, фото — Громадське

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку декларації голови Національного банку України Якова Смолія.

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Співробітники НАЗК встановили ознаки декларування недостовірних відомостей у його декларації. Про це повідомила 12 серпня прес-служба агентства.

Претензії НАЗК до Смолія стосуються декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки. Керівник Нацбанку вказав недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, а також доходу, нарахованого йому та дружині у виді процентів.

Крім того, Смолій не зазначив відомості щодо наявності у дружини корпоративних прав, а також інформацію про декілька земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, які він та дружина тримають у банках.

Сума недостовірних відомостей у деклараціях за вказані періоди, на думку НАЗК, становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно (загалом — понад 18 млн грн).

Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро та Національну поліцію.

Нагадаємо, що на початку серпня у НАЗК назвали десятку найбільших порушень антикорупційного законодавства, зафіксованих у липні. Очолюють її порушення, виявлені в деклараціях народних депутатів.