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Борьба с коррупцией: НАПК нашло у руководителя НБУ Смолия незадекларированное имущество на 18 млн грн, фото — Громадське

НАПК нашло у руководителя НБУ Смолия незадекларированное имущество на 18 млн грн

12 авг 2019, 17:44
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело полную проверку декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

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Сотрудники НАПК установили признаки декларирования недостоверных сведений в его декларации. Об этом сообщила 12 августа пресс-служба агентства.

Претензии НАПК к Смолию касаются деклараций за 2015, 2016 и 2017 года. Руководитель Нацбанка указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли в трех нежилых помещениях, а также доходы, начисленные ему и жене в виде процентов.

Кроме того, Смолий не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав, а также информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, которые он и жена держат в банках.

Сумма недостоверных сведений в декларациях за указанные периоды, по мнению НАПК, составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно (всего — более 18 млн грн).

О выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию.

Напомним, что в начале августа в НАПК назвали десятку крупнейших нарушений антикоррупционного законодательства, зафиксированных в июле. Возглавляют ее нарушения, выявленные в декларациях народных депутатов.

Источник: Ракурс


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