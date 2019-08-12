Изменение климата: антарктический холод принес рекордные снега в Австралию, фото - Пикабу

https://racurs.ua/n125470-shokirovannye-kenguru-antarkticheskiy-holod-prines-rekordnye-snega-v-avstraliu-video.html

Ракурс

Антарктический холодный фронт принес рекордный снег на юго-восток Австралии. Этот регион страны страдает от сильного похолодания. В некоторых горных районах впервые за многие десятилетия выпал снег.

Loading...

Эксперты Бюро метеорологии Австралии сообщили, что необычная погода была вызвана «антарктическим вихрем», который образовался у южного побережья островного штата Австралии Тасмания.

Наибольшая волна похолодания охватила австралийские штаты Новый Южный Уэльс и Виктория, сообщает телекомпания ABC. Например, знаменитые хребты Голубых гор в штате Новый Южный Уэльс, которые расположены в 50 км к западу от Сиднея, покрылись снегом. Местные жители и представители местной фауны были шокированы зимними осадками.

В регионе Нового Южного Уэльса Риверина (города Кутамундра и Тумут) снег выпал впервые с 1985 и 2000 годов соответственно.

Вихрь также вызвал сильные и разрушительные ветры с порывами свыше 100 км/ч, которые бушевали в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Здесь в результате падения дерева на автомобиль погибла женщина.

Спасатели получили сотни обращений с просьбами о помощи в связи с повреждениями крыш домов и наводнениями.

Между тем Европа страдает от аномально высоких температур. В Италии сегодня во второй раз за две недели ввели наивысший уровень метеоопасности из-за аномальной жары.