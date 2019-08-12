Новини Криму: окупанти проситимуть Україну пустити на півострів воду із "російського Дніпра", фото — DW

https://racurs.ua/ua/n125472-okupanty-prosytymut-ukrayinu-pustyty-v-krym-vodu-iz-rosiyskogo-dnipra.html

Ракурс

Так звана влада окупованого Криму має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговори з Україною про пропуск на півострів води з Дніпра, оскільки річка «бере свій витік в Росії».

Loading...

Про оригінальний підхід до вирішення проблеми дефіциту прісної води на анексованому півострові заявив 12 серпня так званий заступник голови Ради міністрів Криму Георгій Мурадов, повідомляє ТАСС.

Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, можливо, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ, — заявив Мурадов на засіданні ради щодо поліпшення інвестиційного клімату в Криму.

Ініціювати переговорний процес, за його словами, необхідно для того, щоб вирішити багато питань у північній частині Криму.

Анексований Росією Крим почав відчувати проблеми з водопостачанням в квітні 2014 року, коли Україна припинила поставки на півострів дніпровської води по Північно-Кримському каналу. Вони забезпечували до 90% потреб АРК у воді — як для заповнення водосховищ, так і для зрошення. У найскладнішій ситуації опинилися східні і північні регіони півострова. На півночі Криму проблеми виникли в Джанкойському, Красноперекопському районах і місті Армянськ. Тут спостерігається засолення підземних вод.

У липні постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що позиція щодо непостачання води Північно-Кримським каналом до анексованого Криму є правильною. Він зауважив, що Україна має продовжувати застосовувати механізми тиску на державу-окупанта, для якої постачання води на територію Криму є важливим, бо це впливає на господарську діяльність. На думку Кориневича, найближчим часом відбудуться певні зміни у цьому підході, але про подачу води на окупований півострів не йдеться.