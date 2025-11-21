Новини
Ракурс
Знищення російської військової техніки у Криму, скріншот відео

Безпілотники ГУР спалили гвинтокрил та системи ППО у Криму (ВІДЕО)

21 лис 2025, 14:44
Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» завдав чергових серйозних втрат російській окупаційній армії у Криму.

Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, опублікувала прес-служба ГУР.

Зазначається, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

  • корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
  • аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10»;
  • РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;
  • РЛС «Нєбо-СВ» у купольній конструкції;
  • РЛС П-18 «Терек».

Також на відео показано:

  • ухилення від ракети з ворожого комплексу «Панцирь-С1»;
  • зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.

Джерело: Ракурс


