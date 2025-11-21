Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской военной техники в Крыму, видео скриншот
Беспилотники ГУР сожгли вертолет и системы ПВО в Крыму (ВИДЕО)
Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» завдав чергових серйозних втрат російській окупаційній армії у Криму.
Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, опублікувала прес-служба ГУР.
Зазначається, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:
- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
- аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10»;
- РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;
- РЛС «Нєбо-СВ» у купольній конструкції;
- РЛС П-18 «Терек».
Також на відео показано:
- ухилення від ракети з ворожого комплексу «Панцирь-С1»;
- зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.