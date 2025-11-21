Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники в Крыму, видео скриншот

Беспилотники ГУР сожгли вертолет и системы ПВО в Крыму (ВИДЕО)

21 ноя 2025, 14:44
999

Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» завдав чергових серйозних втрат російській окупаційній армії у Криму.

Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, опублікувала прес-служба ГУР.

Зазначається, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

  • корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
  • аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10»;
  • РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;
  • РЛС «Нєбо-СВ» у купольній конструкції;
  • РЛС П-18 «Терек».

Також на відео показано:

  • ухилення від ракети з ворожого комплексу «Панцирь-С1»;
  • зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров