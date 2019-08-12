Новини футболу: матч ФК Маріуполь у Лізі Європи перенесли через руйнування даху стадіону, фото — yahoo.com

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Ракурс

Матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи між голландським АЗ та українським «Маріуполем» перенесли із Алкмаара в Гаагу. На домашній арені суперника українців напередодні обвалилася частина даху.

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Інцидент трапився вранці в суботу, 10 серпня, за день до домашнього матчу «АЗ» з нідерландським «Гронінгеном». Тому матч-відповідь кваліфікаційного раунду Ліги Європи між голландським АЗ та українським «Маріуполем» перенесли із Алкмаара в Гаагу.

Про перенесення матчу сьогодні інформував Твіттер голландського футбольного клубу.

Інцидент на стадіоні AFAS трапився після того, як в цій частині Європи декілька днів поспіль хазяйнував штормовий вітер.

Через шквальні пориви вітру перекриття даху стадіону не витримало і впало прямо на трибуни. На щастя, в цей момент на арені нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Арену побудували 12 років тому. Наразі влада Алкмаара обстежує стадіон, щоб з’ясувати усі причини технологічної катастрофи. Сам стадіон залишається закритим для відвідувачів, а на трибунах залишається гора будівельного сміття із залишками сонячних панелей, які були встановлені на дах.

Перший матч між АЗ і «Маріуполем» закінчився нульовою нічиєю. Команда, яка пройде в Лізі Європи далі, визначиться у цій парі у четвер, 15 серпня.

«Ракурс» повідомляв, що два провідних міланських футбольних клуби — «Інтер» та «Мілан» — домовилися про будівництво нової арени в місті. Очікується, що новий стадіон буде побудований до сезону 2022/2023 років. Для цього доведеться знести легендарний стадіон «Сан-Сіро».