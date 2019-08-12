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Ракурс
Новини футболу: матч ФК Маріуполь у Лізі Європи перенесли через руйнування даху стадіону, фото — yahoo.com

Матч «Маріуполя» у Лізі Європи перенесли в інше місто через руйнування даху стадіону (ФОТО)

12 сер 2019, 21:37
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Матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи між голландським АЗ та українським «Маріуполем» перенесли із Алкмаара в Гаагу. На домашній арені суперника українців напередодні обвалилася частина даху.

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Інцидент трапився вранці в суботу, 10 серпня, за день до домашнього матчу «АЗ» з нідерландським «Гронінгеном». Тому матч-відповідь кваліфікаційного раунду Ліги Європи між голландським АЗ та українським «Маріуполем» перенесли із Алкмаара в Гаагу.

Новини футболу: матч ФК Маріуполь у Лізі Європи перенесли через руйнування даху стадіону, фото — yahoo.com

Про перенесення матчу сьогодні інформував Твіттер голландського футбольного клубу.

Інцидент на стадіоні AFAS трапився після того, як в цій частині Європи декілька днів поспіль хазяйнував штормовий вітер.

Через шквальні пориви вітру перекриття даху стадіону не витримало і впало прямо на трибуни. На щастя, в цей момент на арені нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

Новини футболу: матч ФК Маріуполь у Лізі Європи перенесли через руйнування даху стадіону, фото — yahoo.com

Арену побудували 12 років тому. Наразі влада Алкмаара обстежує стадіон, щоб з’ясувати усі причини технологічної катастрофи. Сам стадіон залишається закритим для відвідувачів, а на трибунах залишається гора будівельного сміття із залишками сонячних панелей, які були встановлені на дах.

Перший матч між АЗ і «Маріуполем» закінчився нульовою нічиєю. Команда, яка пройде в Лізі Європи далі, визначиться у цій парі у четвер, 15 серпня.

«Ракурс» повідомляв, що два провідних міланських футбольних клуби — «Інтер» та «Мілан» — домовилися про будівництво нової арени в місті. Очікується, що новий стадіон буде побудований до сезону 2022/2023 років. Для цього доведеться знести легендарний стадіон «Сан-Сіро».

Джерело: Ракурс


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