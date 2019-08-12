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Главные новости 12 августа: допрос Порошенко, Зеленский в Житомире, проблемы с декларациями главы НБУ, фото — ТСН

Главные новости 12 августа: допрос Порошенко, Зеленский в Житомире, проблемы с декларациями главы НБУ

12 авг 2019, 23:17
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Главными новостями понедельника, 12 августа, стал допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, очередная громкая поездка президента Владимира Зеленского в регион, на этот раз в Житомир, а также сенсационное заявление НАПК о проблемах с декларированием у главы НБУ Якова Смолия.

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Сегодня Порошенко в качестве свидетеля допросили в рамках дела о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой». После этого он заявил о попытке захвата канала рейдерами Андрея Портнова, а председатель ГБР — о возможности допроса пятого президента на полиграфе.

Между тем действующий глава государства сегодня еще раз уехал в регион, чтобы назначить руководителя области и найти «уязвимое» место в органах местной власти. На этот раз Владимир Зеленский ездил в Житомир. Добыча янтаря в области и бездействие правоохранителей стали причиной его обращения к руководителям СБУ и МВД с поручением заменить глав местных управлений этих ведомств. Кроме того, президент по традиции в прямом эфире отправил в вынужденную отставку чиновника — на этот раз руководителя лесоводов Житомирщины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало сегодня результаты полной проверки декларации главы Национального банка Украины Якова Смолия. Ведомство отчиталось о незадекларированном имуществе руководителя Нацбанка на 18 млн грн.

Источник: Ракурс


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Главные новости 12 августа: допрос Порошенко, Зеленский в Житомире, проблемы с декларациями главы НБУ

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