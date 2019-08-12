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Головні новини 12 серпня: допит Порошенка, Зеленський у Житомирі, проблеми із деклараціями голови НБУ, фото — ТСН

Головні новини 12 серпня: допит Порошенка, Зеленський у Житомирі, проблеми із деклараціями голови НБУ

12 сер 2019, 23:17
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Головними новинами понеділка, 12 серпня, став допит п’ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань, чергова гучна поїздка президента Володимира Зеленського в регіон, цього разу до Житомира, а також сенсаційна заява НАЗК щодо проблем із декларуванням в голови НБУ Якова Смолія.

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Сьогодні Порошенка як свідка допитали у рамках справи про можливе ухиляння від сплати податків під час придбання телеканалу «Прямий». Після цього він заявив про спробу захоплення каналу «Прямий» рейдерами Андрія Портнова, а голова ДБР — про можливість допиту п’ятого президента на поліграфі.

Тим часом глава держави сьогодні вкотре виїхав у регіон, щоб призначити керівника області і знайти «вразливе» місце в органах місцевої влади. Цього разу Володимир Зеленський поїхав до Житомира. Незаконний видобуток бурштину в області та бездіяльність правоохоронців стали причиною його звернення до керівників СБУ та МВС з дорученням замінити голів місцевих управлінь цих відомств. Крім того, президент за традицією у прямому ефірі відправив у вимушену відставку чиновника — цього разу керівника лісівників Житомирщини.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило сьогодні результати повної перевірки декларації голови Національного банку України Якова Смолія. Відомство відзвітувало про незадеклароване майно керівника Нацбанку на 18 млн грн.

Джерело: Ракурс


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Головні новини 12 серпня: допит Порошенка, Зеленський у Житомирі, проблеми із деклараціями голови НБУ

Головними новинами понеділка, 12 серпня, став допит п’ятого президента України Петра Порошенка в ДБР, поїздка президента Зеленського до Житомира і заява НАЗК щодо проблем із деклараціями голови НБУ Смолія

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