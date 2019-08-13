Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Устроил стрельбу в Днепре неизвестный. Фото: Путь воина

В Днепре иностранец устроил стрельбу возле детской спортшколы (ФОТО)

13 авг 2019, 09:16
999

В Днепре иностранец начал стрелять в прохожих. Инцидент произошел 12 августа, около 18.00 на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле.

Loading...

Предварительно установлено, что мужчина подошел к школе на Гребной косе, достал револьвер и открыл огонь в сторону людей, которые стояли рядом. Злоумышленник был агрессивным. Один из прохожих призвал стрелка прекратить огонь, тот выстрелил в него, но не попал. Об этом 13 августа сообщает «Информатор».

Нападавший произвел три-четыре выстрела и после этого спокойно пошел в парк, при этом стреляя в воздух. Полиция, прибывшая на место происшествия по вызову, заметила похожего по описанию мужчину, который купался в воде. После поверхностного осмотра, у него в рюкзаке нашли револьвер системы «Флобер» с отстрелянными патронами.

Свидетели опознали нападавшего. Им оказался 30-летний гражданин Израиля, злоумышленника доставили в отделение полиции.

Пистолет нападавшего. Фото: Информатор

Пистолет нападавшего. Фото: Информатор

Напомним, 10 августа под Киевом в селе Софиевская Борщаговка группа злоумышленников обстреляла из пневматического оружия мужчину. Пострадавший получил семь ранений в грудь. Впоследствии полиция в ходе спецоперации задержала злоумышленников.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Арест Атамбаева: Генпрокуратура Кыргызстана выдвинула новые обвинения экс-президенту

Во вторник, 13 августа, Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила бывшего президента Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота и покушении на убийство

Новости Украины
10:31

Главные новости 12 августа: допрос Порошенко, Зеленский в Житомире, проблемы с декларациями главы НБУ

Главными новостями понедельника, 12 августа, стал допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР, поездка президента Зеленского в Житомир и заявление НАПК о проблемах с декларациями председателя НБУ Смолия

Новости Украины
23:17   12 авг
Новости партнеров
Загрузка...