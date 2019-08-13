Устроил стрельбу в Днепре неизвестный. Фото: Путь воина

https://racurs.ua/n125479-v-dnepre-inostranec-ustroil-strelbu-vozle-detskoy-sportshkoly-foto.html

Ракурс

В Днепре иностранец начал стрелять в прохожих. Инцидент произошел 12 августа, около 18.00 на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле.

Loading...

Предварительно установлено, что мужчина подошел к школе на Гребной косе, достал револьвер и открыл огонь в сторону людей, которые стояли рядом. Злоумышленник был агрессивным. Один из прохожих призвал стрелка прекратить огонь, тот выстрелил в него, но не попал. Об этом 13 августа сообщает «Информатор».

Нападавший произвел три-четыре выстрела и после этого спокойно пошел в парк, при этом стреляя в воздух. Полиция, прибывшая на место происшествия по вызову, заметила похожего по описанию мужчину, который купался в воде. После поверхностного осмотра, у него в рюкзаке нашли револьвер системы «Флобер» с отстрелянными патронами.

Свидетели опознали нападавшего. Им оказался 30-летний гражданин Израиля, злоумышленника доставили в отделение полиции.

Напомним, 10 августа под Киевом в селе Софиевская Борщаговка группа злоумышленников обстреляла из пневматического оружия мужчину. Пострадавший получил семь ранений в грудь. Впоследствии полиция в ходе спецоперации задержала злоумышленников.