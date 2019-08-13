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Ракурс
Вода не на всех пляжах Одессы соответствует нормам. Фото: planetofhotels.com

Вода не соответствует нормам на большей части популярных пляжей Одессы

13 авг 2019, 09:57
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В Одессе проверили морскую воду на городских пляжах.

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Специалисты, которые провели анализ проб морской воды вдоль побережья Одесской области, заявили, что вода у пяти из девяти городских пляжей Одессы не соответствует нормативным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения».

Исследованы 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и четыре пробы на санитарно-химические показатели в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и города Одессы. Оказалось, что не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранной на пляжах 10, 13, 16 станций Большого Фонтана «Аркадия» и «Отрада».

Об отклонении от нормы на других пляжах не сообщается.

Напомним, на популярных пляжах оккупированного Севастополя обнаружили холеру. Крымская противочумная станция в процессе отбора проб воды во время планового мониторинга этих пляжей выделила холерные вибрионы. В частности, выделено штаммы V. Cholerae O1 и V. Cholerae non-O1 / non-O139.

Источник: Ракурс


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