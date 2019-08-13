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Ракурс
НАБУ: Почти 40 судей фигурируют в переданных в суд делах о коррупции. Фото: Коррупция Инфо

НАБУ: Почти 40 судей фигурируют в переданных в суд делах о коррупции

13 авг 2019, 10:28
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Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в суд материалы уголовных производств, фигурантами которых являются действующие судьи.

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Речь идет о 38 судьях. Еще шести служителям Фемиды объявлено подозрение в совершении преступлений, проинформировал пресс-центр НАБУ в Facebook.

Из около 200 направленных в суд дел почти каждое четвертое касается действий судей. По состоянию на 30 июня 2019 года, НАБУ и САП направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шестерым, — отметили в ведомстве.

Среди прочего еще год назад в суд ушли четыре уголовных производства по факту получения взяток судьями Окружного админсуда Киева, Хозсуда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевщины и Бабушкинского райсуда Днепропетровска.

Но, как заявили в НАБУ, судебные решения по этим делам до сих пор не приняты. Причиной этому являются занятость судей в других процессах, пребывание в отпусках и на больничных, неявка всех сторон дела и подача множества ходатайств.

При этом в ведомстве выразили надежду на завершение рассмотрения этих дел после старта работы Антикоррупционного суда, ожидаемого 5 сентября.

Напомним, ранее руководители НАБУ Артем Сытник и САП Назар Холодницкий заявили, что именно отсутствие Антикоррупционного суда и ряда законопроектов на данный момент мешает им работать.

Источник: Ракурс


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