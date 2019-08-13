Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: 24.kg

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Ракурс

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовил в стране государственный переворот.

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Он готовился к свержению власти, а во время спецоперации по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для госпереворота. Об этом 13 августа заявил руководитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает ТАСС.

Кроме того, Генеральная прокуратура Кыргызстана сегодня выдвинула новые обвинения против Атамбаева. Бывшего главу республики обвиняют в организации беспорядков, угрозе представителям власти, незаконном обороте оружия, препятствованию следствия, захвате заложников, убийстве и покушении на убийство.

Правоохранители установили, что экспертиза показала, что Атамбаев и его сторонники вели прицельный огонь по спецназовцах, поскольку погибшему бойцу «Альфы» попали прямо в сердце. Кроме этого, ранения получили еще пять спецназовцев.

Как известно, ранее Атамбаева обвиняли только в коррупции.

Напомним, задержание Атамбаева продолжалось с 7 августа. К нему были привлечены около 2 тыс. силовиков, которые применяли слезоточивый газ и штурмовые гранаты. А 8 августа, после нескольких попыток штурма, экс-президент сдался полиции. После этого его поместили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности.

В ходе обыска дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева нашли 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.