Bellingcat звинувачує Росію у кібератаках. Фото: Filmmaker Magazine

https://racurs.ua/ua/n124830-bellingcat-zvynuvachuie-rosiu-u-kiberatakah.html

Ракурс

У Bellingcat заявляють про кібератаки на дослідницьку групу, яка розслідує резонансні події. За твердженням засновника проекту, британського журналіста Еліота Хоггінса, із цими атаками можуть бути пов’язані російські хакери.

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За словами Хоггінса, наразі Bellingcat проводить розслідування щодо отруєння Сергія і Юлії Скрипаль у Солсбері. У зв’язку із цим група вважає себе мішенню кібератак, і їх частота дозволяє оцінити впливовість ресурсу. Про це інформує «Радіо Свобода» із посиланням на повідомлення Хоггінса в Twitter.

Окрім того, творець Bellingcat впевнений, що вчинення кібератаки може також бути пов’язане з п’ятирічними роковинами аварії малазійського лайнера рейсу MH17 над Україною, в якому західні країни звинувачують Росію.

Відзначимо, що дослідницька група Bellingcat була заснована у 2014 році з метою публікації результатів журналістських досліджень, що стосуються резонансних подій.

Нагадаємо, що раніше про кібератаку повідомили у політичній партії «Голос». Хакерська атака була здійснена на CRM-сервер, на якому не було фінансово чутливої інформації, але зберігалися особисті дані зареєстрованих прихильників партії.