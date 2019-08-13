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Черноморскую телерадиокомпанию атаковали хакеры. Фото: Антикор

Черноморскую телерадиокомпанию атаковали хакеры — СБУ

13 авг 2019, 10:46
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Телерадиокомпания «Черноморская» с помощью сотрудников Службы безопасности Украины устранила последствия кибератаки, осуществленной на сервер ТРК.

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Как утверждает СБУ, главной целью злоумышленников было выведение из строя всех ключевых элементов управления эфиром. Также хакеры заблокировали доступ к резервному копированию данных и запасным инструментам, сообщают УНН со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

Кибератака была осуществлена с помощью вредоносного программного обеспечения.

СБУ удалось локализировать атаку и устранить ее последствия для сервера ТРК. Сейчас работа «Черноморской» восстановлена. Сотрудники компании разрабатывают более надежную систему безопасности сервера.

Установить личности злоумышленников или их местонахождение пока что не удалось.

Как сообщалось ранее, партия «Голос» во время предвыборной кампании также подвергалась кибератаке.


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