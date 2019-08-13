Синоптики объявили штормовое предупреждение. Фото: Ракурс

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Штормовое предупреждение в Украине 13 августа объявили синоптики.

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Ухудшение погодных условий произойдет вследствие перемещения активного атмосферного фронта из Центральной Европы. На протяжении 13−14 августа грозы, град и шквалы 15−20 м/с ожидаются в западных, северных и Винницкой областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В течение сегодняшних суток на западе страны пройдут значительные дожди. В отдельных регионах возможен шквальный ветер 25−28 м/с. В среду, 14 августа, в западных областях будет наблюдаться снижение дневной температуры до 20−25°.

Кроме того, сегодня в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, 13 августа погоду в Украине прогнозировали солнечную и жаркую. На западе синоптики обещали грозы, град и шквалы.